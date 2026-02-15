3代目に当たる新型｢日産リーフ｣､EVを買わない理由を解決したと開発陣は胸を張る､実際のところは？

数年前、あるWebメディアの編集者から「EV（電気自動車）の記事は読まれないんだよね」とよく言われた。その傾向は未だ続いているかもしれない。ただ、中国車の台頭もあり、また日本車も徐々に増える傾向があり、EV情報は少し増えた気もする。

そうした中、16年前から販売し国内ではEVのパイオニア的存在の「日産リーフ」。乗用EVとしては2010年に国内初登場。そして25年に3世代目へと進化しデビューした。

「リーフ？ 興味ねぇ」って声も聞こえてきそうだが、ちょっと待った。

EVは加速度的に進化し、これまでの知識は過去のものとなり、古漬けされた知識になってしまう。そのアップデートされていない知識は、「EVを買わない理由探し」をしていないだろうか。

買わない理由を分析して解決

EVを買わない理由として、「充電インフラが不十分」「航続距離が不安」「充電時間が長くて嫌」という声が多いと日産自動車は分析。「それらは解決した」と3代目リーフの開発責任者である磯部博樹氏は話す。

例えば、新型リーフの車載ナビを積極的に利用することが課題解決につながるという。知っている場所に行く時もナビをセットする。すると今の電池残量で目的地まで届くのかどうかを教えてくれる。

もし届かない場合、充電場所をマップ上に示してくれる。しかも急速充電器の出力の大きい場所を優先的に表示し、さらに充電器の満空情報まで教えてくれるのだ。もちろんルート案内は電費の良いルートを表示する。

そうなると、充電インフラや航続距離に対する不安はだいぶ解消されると思う。充電時間についても着実に改善傾向にある。

今、日本では150kWの出力器が最高出力で、新型リーフのB5グレード（55kWhのバッテリー搭載）だと35分でSoC（バッテリー充電残量）10％から80％へ充電できる。バッテリー容量の大きいB7グレード（78kWh）だと15分の充電で300km走行できるレベルに回復する。

自宅充電できればB7の航続距離は702km、B5でも521km走行できる。電欠するまで走り続けるのは6時間以上の連続走行が必要なわけで、まるで耐久テストをしているかのようだ。一般的に考えると100〜200kmを連続して走れば15分や30分休憩するわけで、その間に充電できればいいわけだ。

あえて言うなら、急速充電器の故障もままある。また満空情報も100％リアルタイムではなく、1つの目安であることも注意が必要であり、まだ不満は残るかもしれないが、完璧なガソリン車の代替ではなく、新しい乗り物という視点に変えるとEVの魅力も見えてくる。