｢国衆は強く､甲斐は災害続きで収穫が不安定｣絶望的な境遇の武田信玄が愛読した意外な実用書！《大河ドラマ『豊臣兄弟！』で注目》

NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の放送がスタートし、好評を博している。豊臣秀吉の弟・豊臣秀長を主人公に据えながら、織田信長や徳川家康といった戦国時代のキーパーソンたちが、それぞれ「らしさ」を発揮している。

問題解決のために信玄が読んだ兵法書

仕事やプライベートで、今の自分では対応できない課題と直面したとき、あるいは、そんなときに備えて、本や雑誌は役に立つ。

今ならば、まずはネットで記事を検索したり、動画を観たりする人が多いかもしれない。

それでも体系的に一つのテーマについて、確かな知識を得たいならば、やはりそれなりにまとまった活字媒体が重宝される。

「甲斐の虎」と呼ばれた武田信玄も、戦乱の世を生き抜くためにたびたび読書をしたようだ。信玄が掲げた軍旗に書かれていた「風林火山」のフレーズは、孫子の『兵法』にある次の句を略したものだ。

疾如風（疾〔はや〕きこと風の如く）

徐如林（徐〔しず〕かなること林の如く）

侵掠如火（侵〔おか〕し掠〔かす）めること火の如く）

不動如山（動かざること山の如し）

孫子の『兵法』は、紀元前500年代の中国・春秋時代に活躍した兵法家・孫武が記したとされる世界最古の兵法書である。しかし、兵法書でありながら「どのように戦って勝つか」ということが書かれているわけではない。