最短で答えを求めない｢スルーしない人生｣の正解――効率を求めがちな社会で､あえて｢問い続ける｣人がつかむ"運"と"得"

✎ 1 ✎ 2
小川 仁志 : 哲学者、山口大学国際総合科学部教授
2026/02/23 13:00
クエスチョンマークを持った女性
ささやかなクエスチョンマークが、問い、そして新たな出会いにつながります（写真：taa／PIXTA）
「会議で自分の意見が言えない」「企画のアイデアがまったく浮かんでこない」「人の意見に流されてしまう」……こうした悩みはセンスの問題ではなく、思考のきっかけとなる「問い」が足りないだけ——そう指摘するのは、哲学者の小川仁志氏。
現代を生きる私たちに「考えることは問いから始まる」という、極めて重要なメッセージを投げかけています。
SNSやAIからさまざまな情報が流れ込んでくる現代こそ、自分の頭で考える力が「最強の武器」となる理由。そして、思考を動かすスイッチ「問い」から始まる、今こそ知っておきたい思考のテクニックとは……？
本稿では、前編の記事に続き、小川氏の新刊『なぜ、何も思いつかないのか？ 自分の頭で考える力がつく「問い」の技術』より一部抜粋・編集してご紹介します。

何について問えばいいかわからない

問いを立てて、思考を深めていく最初のステップは観察です。問いを作ろうというとき、まず何かに着目する必要があります。そもそも私たちは、何について問うのかを考えてみたいと思います。つまり問いきっかけ作りです。

実際、問いについて話をすると、「何について問えばいいかわからない」とよくいわれます。たしかに、問う対象がなければ問いは成立しませんよね。

その対象はどこにあるのでしょうか？ 答えは簡単。私たちの頭の中です。いや、正確にいうと、もともとは頭の外にあった物事（ものや出来事）が、頭の中に入ってきて問いの対象になったのです。

