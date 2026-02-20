｢こんなデミアン……初めてだ｣　大事な試合で5本連続シュートを外した…不調の"単純明快な理由"　漫画｢Deep3｣（第14集 第103話）

『Deep3』©水野光博・飛松良輔／小学館「ビッグコミック」連載中
北米の世界最高峰プロリーグ「NBO」で得点王になることを目標に、日本でバスケットボールに邁進してきた河合デミアン。
『Deep3（ディープスリー）（14）』（小学館）。書影をクリックするとアマゾンのサイトにジャンプします
だが、将来有望だったデミアンを襲ったのは、ゴールに近づくと腕が固まるイップスの悲劇。イップスとは、緊張や不安などによって、それまでできていた動作がうまくできなくなる運動障害のことだ。
死ぬ気でリハビリに励むも改善の余地がないままに、医者からは「イップスは治らない」と宣告されてしまう。
“人生の谷底”で、デミアンが出した答えとは──。
転落からはい上がる不屈の籠球（バスケットボール）ドラマ。漫画『Deep3（ディープスリー）』（小学館）より抜粋してご紹介します。
みずの みつひろ / Mitsuhiro Mizuno
ライター。『正直不動産』脚本担当。漫画原作担当作品に、『Deep3』。漫画脚本担当作品に、『ちいさいひと 青葉児童相談所物語』、『新・ちいさいひと 青葉児童相談所物語』など。
とびまつ りょうすけ / Ryousuke Tobimatsu
1987年生まれ。大阪芸術大学卒。こざき亜衣氏のアシスタントを経て、「月刊スピリッツ！」で連載デビュー。「週刊ビッグコミックスピリッツ」連載を経て、2021年「ビッグコミック」にて『Deep3』を連載開始。代表作に、『ブルタックル』『天を射る』など。
