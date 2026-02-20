｢こんなデミアン……初めてだ｣　大事な試合で5本連続シュートを外した…不調の"単純明快な理由"　漫画｢Deep3｣（第14集 第103話）

✎ 1 ✎ 2 ✎ 3
水野 光博 : ライター（脚本）、漫画原作者飛松 良輔 : 漫画家
2026/02/20 12:30
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
『Deep3』
『Deep3』©水野光博・飛松良輔／小学館「ビッグコミック」連載中

北米の世界最高峰プロリーグ「NBO」で得点王になることを目標に、日本でバスケットボールに邁進してきた河合デミアン。

『Deep3（ディープスリー）（14）』
『Deep3（ディープスリー）（14）』（小学館）。書影をクリックするとアマゾンのサイトにジャンプします

だが、将来有望だったデミアンを襲ったのは、ゴールに近づくと腕が固まるイップスの悲劇。イップスとは、緊張や不安などによって、それまでできていた動作がうまくできなくなる運動障害のことだ。

死ぬ気でリハビリに励むも改善の余地がないままに、医者からは「イップスは治らない」と宣告されてしまう。

“人生の谷底”で、デミアンが出した答えとは──。

転落からはい上がる不屈の籠球（バスケットボール）ドラマ。漫画『Deep3（ディープスリー）』（小学館）より抜粋してご紹介します。

この記事の漫画を読む(25ページ)

著者フォローすると、水野 光博さん・飛松 良輔さんの最新記事をメールでお知らせします。

水野 光博 ライター（脚本）、漫画原作者

著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。

みずの みつひろ / Mitsuhiro Mizuno

ライター。『正直不動産』脚本担当。漫画原作担当作品に、『Deep3』。漫画脚本担当作品に、『ちいさいひと 青葉児童相談所物語』、『新・ちいさいひと 青葉児童相談所物語』など。

 

この著者の記事一覧はこちら
飛松 良輔 漫画家

著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。

とびまつ りょうすけ / Ryousuke Tobimatsu

1987年生まれ。大阪芸術大学卒。こざき亜衣氏のアシスタントを経て、「月刊スピリッツ！」で連載デビュー。「週刊ビッグコミックスピリッツ」連載を経て、2021年「ビッグコミック」にて『Deep3』を連載開始。代表作に、『ブルタックル』『天を射る』など。

この著者の記事一覧はこちら
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

関連記事
特集一覧
ミダスキャピタルの正体
新着あり
造船復興 ニッポンの新針路
新着あり
忍び寄る市場ショック
新着あり
高市「歴史的圧勝」で何が起きるか
新着あり
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事