BTSメキシコ公演｢100万人が落選｣で､大統領が動いた！｢追加公演｣の要請に秘める打算と､運営が供給を絞る｢思惑のズレ｣とは？

最近、海外ニュースを追っていて、思わず二度見した話題があった。メキシコの大統領が、韓国の大統領に「BTSのコンサートをもっと増やしてほしい」と要請したというものだ。

これはメキシコ大統領がBTS推しという単純な話ではなく、経済的なインパクトを考えての行動ではないか、と筆者は考える。具体的にどういうことか、詳しく見ていこう。

メキシコ大統領はBTSのファンなのか？

国家元首が、特定のアーティストの公演数について言及する。それだけでも珍しいが、どこかほほ笑ましさもある。「メキシコのシェインバウム大統領自身がBTSのファンなのだろうか」「文化交流を重視した、やわらかい外交の一環なのか」。

そんなふうに受け取った人も多いはずだし、実際、その可能性も十分にあると思う。

音楽が国境を越えて人の心を動かす。その力を、政治のトップが素直に評価しているとしたら、それはとても健全で、前向きな話でもある。

ただ同時に、このニュースを読み進めるうちに、もう1つの側面も見えてくる。それは、愛や好意と矛盾するものではなく、むしろ並行して存在する視点だ。