王子っぷりが｢恥ずかしい｣と言われた過去も…いまや男性ファンも増殖中《羞恥心を超えて市民権を得た》アイドル･中島健人の凄まじさ

2026/02/11 8:30
中島健人
Sexy Zone（現timelesz）を脱退し、ソロで活躍する中島健人。作詞作曲した楽曲がミラノ・コルティナ冬季オリンピックのテーマソングに抜擢されるなど絶好調だ（画像：中島健人公式サイトより）

「宣言します！ 2年以内に単独ドーム、絶対やります！」

現在、Netflixで独占配信されている「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」（以下、カウコン）にて、登場するなりいきなり宣言。“ソロアイドル氷河期”のこの時代、1人気を吐いているのが中島健人である。

「推しグッズ」がファン以外にも大注目

アーティストではなく、「アイドル」。彼はそれに徹底してこだわる。

周りに伝わりやすいよう、夢を見させるような演出、愛の言葉、キラキラ王子ぶりを、躊躇なく目の前にドン！と置いてくる。

その瞬間湧き上がる、くすぐったさと高揚感は、特大のフルーツパフェを注文するとき、ちょっぴり気恥ずかしいが、目の前に来るとテンションが爆上がりする、あの感覚に似ている。

きらめく王子キャラはあまたいるが、老若男女問わずプリンセスにしてしまう、ジェントルマンシップは群を抜く。14歳でデビューしてから31歳になる今まで、その温度は変わらない。

その完璧さが逆に嘲笑の対象になることもあり、時に空回りしながらも、愚直に貫き通してきた姿からは、道化になる覚悟さえも見える。

だからこそ「アイドル」としての中島健人の活動から、学べることは多い。こんなにわかりやすく、好きなものを応援する楽しさを提示してくれる人は、そうそう出てこない。

中島健人の「わかりやすいアイドル道」の根源にあるのは、あふれ出る愛とオタク気質である。それが現在、意外な形でハッピーなムーブメントを起こしている。

