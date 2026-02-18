｢熱意あふれるES｣｢高い授業出席率｣…意欲を感じさせる若者の行動に隠された真逆のホンネ。Z世代が｢穏やかでのんびりした先生｣を好む理由とは

著者の金間大介氏が提唱する「いい子症候群」という概念に対し、長年若者を見つめ続けてきた中央大学教授・山田昌弘氏は何を思うのか。40年の教員生活で目撃してきた学生たちの変容と、その背景にある社会構造の歪みを語った。

やる気を演じるすべに長けた若者たち

—ここ最近の若者について、先生はどのようにご覧になっていますか。

山田 私は大学の教員として40年以上教鞭を取ってきましたが、『無敵化する若者たち』で描かれている若者のエピソードはまさに「あるある」ですね。金間先生が指摘されているように、安定志向で「いい子症候群」の若者が増えてきました。彼らは、見かけ上ではやる気があるように見えますが、実際の行動は極めて保守的です。

私はほぼ毎年、1年生の授業で「海外に出たいですか」という質問をしています。旅行ではなく、留学などで海外に住んでみたいかどうか。20年ほど前までは、何らかの形で海外に行き、生活してみたいという人は約半数いました。ところが今は1割にも届きません。

もちろん半年間留学すれば、卒業は1年遅れます。円安により海外での生活費は数年前に比べて倍になりましたから、経済的な事情も大きく影響しているでしょう。留学そのもののコスパが悪くなっているのは事実です。大学の授業料を1年分余計に払って、さらに海外での生活費を出すくらいのお金があるなら、国内でもっと良い体験ができるだろう。そうした内向き志向は、ますます強まってきたように感じます。