｢その言葉､本当に自分に向けられたもの？｣——心にグサっと刺さった一言を手放す考え方。あれこれ悩んでしまう人へ"くまみ"からのメッセージ

「社会人あるある」な日々をXに投稿し、総インプレッション4300万回を超えるなど、話題の「くまみ」。日々、感じている心のモヤモヤを、キャラクターの「くまみ」に託して描くのは孤太郎さんです。

「胸がキュッ」となるひと言を耳にしたら

なぜか自分が責められてる気になる

↓

「その言葉、本当に自分に向けられたもの？」と問いかける

仕事で外部文書を各部署に振り分けていたときのことです。近くで文書を受け取った人が、「なんでもかんでも、うちに回ってくるんだよな！」とつぶやくのが聞こえました。

その瞬間、胸がキュッとなって、（え、自分が仕分けを間違えて迷惑をかけているってこと？）と不安でいっぱいに。それ以来、その言葉を耳にするたびに、自分が責められているような気がして、心がざわざわしていました。

でも、後になって分かったんです。その一言は、別の部署から回ってきた文書についての愚痴だったということ。——つまり、自分に向けられた言葉じゃなかったんです。