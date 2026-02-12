中国アリババ子会社の新世代AI半導体はエヌビディアに勝てるか。系列クラウドの大規模需要が強み､1万枚規模のGPUクラスターに採用

中国のテック大手、阿里巴巴集団（アリババ）の全額出資子会社である平頭哥半導体（ピントウゴ）は1月29日、公式サイト上で新型AI半導体チップ「真武810E」を発表した。AIの学習と推論の両タスクを一括処理できるのが特徴だ。

ハードウェアの仕様を見ると、このチップはアメリカの半導体大手エヌビディアのA800とH20の中間的な性能に位置づけられる。ともに同国政府の対中半導体輸出規制に対応するため2020年に発表したA100および、22年に発表したH100チップの一部性能を落とした中国向け「特別バージョン」だ。

（訳注：アメリカのトランプ大統領は25年12月、より高性能の「H200」の中国向け輸出を解禁する方針を表明したが、個別審査制をとっており、中国企業向けには輸出されていないもようだ）

データ伝送能力やメモリー能力でA800を凌駕

真武810Eは96GBのHBM2eメモリを搭載しており、容量はA800の80GBを上回りH20と肩を並べるが、H20は1世代新しいHBM3メモリを採用している。チップ間で一定時間内にやり取りできるデータ量上限を示すインターコネクト帯域幅は真武810Eが700GB/秒で、A800の400GB/秒を上回る一方、H20にはわずかに及ばない。

平頭哥は、真武810Eが高い互換性と効率性を備えており、すでにアリババクラウド上の複数の1万枚規模GPU（画像処理装置）クラスターに導入され、複雑な業務ニーズに対応していると説明した。

適用分野としては、言語モデルやマルチモーダルモデル（訳注：テキスト、画像、動画など形式の違うデータを統合処理するAIモデル）、自動運転モデルの学習・推論などが挙げられる。