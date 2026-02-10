KDDIが決算を出せなくなった理由。ビッグローブ子会社で膨張した架空取引とグループファイナンスが支えた資金還流

通信大手が四半期決算を期日どおりに出せない。KDDIにとって前例のない事態を招いたのは、連結子会社のビッグローブとその子会社ジー・プランで発覚した架空取引だった。

KDDIは2月6日、同日予定されていた2026年3月期第3四半期の決算短信の開示延期を発表した。広告代理事業における架空取引の疑いにより、連結財務諸表への影響額が確定していないためだ。売上高の取消しは累計約2460億円、架空取引に伴う社外への資金流出は約330億円にのぼる。

松田浩路社長は同日の業績説明会で「KDDIグループ全体の信頼を揺るがしかねない重大な事案」と述べ、冒頭で謝罪した。3月末を目途に特別調査委員会の報告書を受領し、過年度の決算修正と第3四半期決算を公表する予定だ。

たった2人の社員が両社を兼務していた

架空取引の舞台は、ビッグローブとジー・プランが手がけていた広告代理事業だ。上流の広告代理店から広告枠の発注を受け、下流の掲載代理店につなぐ仲介ビジネスで、ジー・プランが17年度に開始し、ビッグローブが22年度から参入した。

社内調査の結果、ジー・プランの社員2名が広告主の存在しない架空取引を複数年にわたって行い、売上高を過大に計上していた疑いが確認された。2名はビッグローブにも兼務で出向しており、両社の広告代理事業を担当していた。