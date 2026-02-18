｢ちゃんと進路の話ができない子ども｣が不思議に楽しくなる！ 岩見沢市が主導する進路選択の取り組み―カギは1枚の表にあった

「進路、どうするつもりなの？」「うるさいな、考えてるよ」。リビングで繰り返される、親子の不毛なやり取り。多くの家庭において進路選択に関する話題になると、「対話」ではなく、親の「説得」か、子の「沈黙」になりがちだ。

いろいろな調査で、今の高校生は進路選択で「保護者の意見」を最も参考にしているという結果が出ている。それとは裏腹に、子どもの進路について建設的な議論ができている家庭はそう多くないだろう。

そんな中、北海道岩見沢市が北海道大学、岩見沢東高等学校と連携して行った「進路選択の教室」と「親子会議室」プロジェクトが注目を集めている。

生徒の市外流出がきっかけ

なぜ、このような取り組みを自治体が行っているのか。その背景には地方自治体の切実な事情があった。

仕掛け人の1人はこう話す。

「岩見沢市は、豊かな自然と都市機能が調和し、道内どこへでもスムーズに移動できるアクセスの良さが魅力の豪雪のまちです。しかし、その利便性の高さもあり、近年では市外の高校へ進学する生徒が増加傾向にありました。

地域の未来を担う子どもたちが、早いうちにまちを離れてしまう。この現状をどう捉え、どう向き合うべきか。私たちは改めて、子どもたちの『進路選択』の背景に目を向けました」