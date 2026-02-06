【金利上昇はどこまで続く？】根幹には2つの理由／高まる日銀の利上げ期待／高市政権の財政拡張的な政策／総選挙後の金利はどうなるのか／インフレ率の動向を注視

東洋経済オンラインYouTubeチャンネル
2026/02/06 19:00
長期金利の上昇が続いている。代表的な指標である10年物国債の利回りは、1月20日におよそ27年ぶりとなる2.3％台をつけた。その要因は何か、総選挙後の金利はどう動くのか。みずほ証券の丹治倫敦・チーフ債券ストラテジストに聞いた。

【タイムテーブル】
00:00　イントロ　
00:52　本編開始
01:19　本日のテーマ　
01:46　長期金利上昇が続いている理由　　
04:50　需給による金利の影響は？　
07:27　総選挙後の「金利シナリオ」　
09:21　自民党が議席を減らした場合は？　
11:08　2026年の金利見通し
14:51　日銀はどう動くのか？
16:46　丹治さんの長期金利予想
18:39　金利予想を変えるとしたら？
20:40　日本の財政面からの注目点

【出演者】
丹治 倫敦（たんじ のりあつ）
みずほ証券 金融市場調査部 チーフ債券ストラテジスト
2008年ドイツ証券入社、日本国債のディーラーとして勤務。その後バークレイズ証券やRBS証券を経て、2015年みずほ証券入社、2018年4月より現職

井下 健悟（いのした・けんご）
東洋経済オンライン動画編集長

撮影：革新スタジオTOKYO（滝 祐夏・岡崎 司）、昼間將太
編集：秋葉 俊祐
サムネイル内写真：共同通信、尾形 文繁

※動画内のデータは収録時点（2026年2月3日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

