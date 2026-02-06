【金利上昇はどこまで続く？】根幹には2つの理由／高まる日銀の利上げ期待／高市政権の財政拡張的な政策／総選挙後の金利はどうなるのか／インフレ率の動向を注視

長期金利の上昇が続いている。代表的な指標である10年物国債の利回りは、1月20日におよそ27年ぶりとなる2.3％台をつけた。その要因は何か、総選挙後の金利はどう動くのか。みずほ証券の丹治倫敦・チーフ債券ストラテジストに聞いた。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

00:52 本編開始

01:19 本日のテーマ

01:46 長期金利上昇が続いている理由

04:50 需給による金利の影響は？

07:27 総選挙後の「金利シナリオ」

09:21 自民党が議席を減らした場合は？

11:08 2026年の金利見通し

14:51 日銀はどう動くのか？

16:46 丹治さんの長期金利予想

18:39 金利予想を変えるとしたら？

20:40 日本の財政面からの注目点

【出演者】

丹治 倫敦（たんじ のりあつ）

みずほ証券 金融市場調査部 チーフ債券ストラテジスト

2008年ドイツ証券入社、日本国債のディーラーとして勤務。その後バークレイズ証券やRBS証券を経て、2015年みずほ証券入社、2018年4月より現職

井下 健悟（いのした・けんご）

東洋経済オンライン動画編集長

※動画内のデータは収録時点（2026年2月3日）のものです。

