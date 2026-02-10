｢地味だった｣と言われたNintendo Directは必然だった──スイッチ2で消えた"任天堂らしさ"の正体

渡邉 卓也 : ゲームライター
2026/02/10 9:00
縮小
Nintendo Directで新たなゲームタイトルが発表
Nintendo Directで新たなゲームタイトルが発表。『がんばれゴエモン』には驚いた人も多いのでは（画像はYouTubeより）
2026年2月5日、任天堂の情報番組「Nintendo Direct」の最新回が公開された。

今回はサードパーティのみ、つまりスクウェア・エニックスやコナミといった任天堂以外のゲーム会社のタイトルが発表される回となっている。

もちろん新発表が用意されており、レトロゲーム『がんばれゴエモン』のコレクション版が発表されたり、80年代のアニメーションを再現したビジュアルが特徴の『オービタルズ』などが注目を集めていた。それらを喜ぶ声があると同時に、今回のNintendo Directが期待外れだったという感想もある。

Nintendo Directは最後になんらかのサプライズを用意しているケースが多いのだが、今回は『バイオハザード レクイエム』の既存情報だけで終えていた。ゆえに驚きが足りなかったわけだが、こうなるのはある種必然といえる。

「スイッチならでは」の特徴が消えた

今回のNintendo Directにおける注目作
今回のNintendo Directにおける注目作。完全新発表はふたつのみで、既に公開されているような情報が多い（画像は任天堂公式サイトより）

まず、Nintendo Switch 2（以下、スイッチ2）が置かれている環境を考える必要がある。

次ページスイッチ2はNintendo Switchの「スペックアップ版」に近い
