｢地味だった｣と言われたNintendo Directは必然だった──スイッチ2で消えた"任天堂らしさ"の正体

2026年2月5日、任天堂の情報番組「Nintendo Direct」の最新回が公開された。

今回はサードパーティのみ、つまりスクウェア・エニックスやコナミといった任天堂以外のゲーム会社のタイトルが発表される回となっている。

もちろん新発表が用意されており、レトロゲーム『がんばれゴエモン』のコレクション版が発表されたり、80年代のアニメーションを再現したビジュアルが特徴の『オービタルズ』などが注目を集めていた。それらを喜ぶ声があると同時に、今回のNintendo Directが期待外れだったという感想もある。

Nintendo Directは最後になんらかのサプライズを用意しているケースが多いのだが、今回は『バイオハザード レクイエム』の既存情報だけで終えていた。ゆえに驚きが足りなかったわけだが、こうなるのはある種必然といえる。

「スイッチならでは」の特徴が消えた

まず、Nintendo Switch 2（以下、スイッチ2）が置かれている環境を考える必要がある。