生クリームも卵も不要､材料はチョコと水だけ！ 科学的理論で常識を覆す｢絶品チョコレートムース｣衝撃の調理法

料理の腕を上げるために、まず作れるようになっておきたいのが、飽きのこない定番料理です。料理初心者でも無理なくおいしく作れる方法を、作家で料理家でもある樋口直哉さんが紹介する『樋口直哉の｢シン・定番ごはん｣』。今回は「たった2つの材料だけで作れるチョコレートムース」の作り方をご紹介します。
チョコ自体の油脂で気泡を保持
チョコレートムースのムースは、フランス語で「泡」という意味。チョコレートはしっかりとした濃厚な味わいですが、空気が入ることでふんわりとした軽い食感になります。
どのように空気を含ませるかによって作り方が異なります。クラシックなスタイルでは卵白を用い、現代では泡立てた生クリームを混ぜることも多いですが、今回はチョコ自体の油脂で気泡を保持する作り方です。
チョコレートムース
材料 2人分
ブラックチョコレート（明治） 100g
水 70ml
材料は水とチョコレートだけ。「水で薄めたチョコレートになるのでは」と思うかもしれませんが、これできちんとムースになります。
