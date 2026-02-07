生クリームも卵も不要､材料はチョコと水だけ！ 科学的理論で常識を覆す｢絶品チョコレートムース｣衝撃の調理法

✎ 1〜 ✎ 105 ✎ 106 ✎ 107 ✎ 108
樋口 直哉 : 作家・料理家
2026/02/07 11:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
チョコムース
クリームも牛乳も入っていないので、ピュアなチョコレートの味が味わえます（写真：筆者撮影）
料理の腕を上げるために、まず作れるようになっておきたいのが、飽きのこない定番料理です。料理初心者でも無理なくおいしく作れる方法を、作家で料理家でもある樋口直哉さんが紹介する『樋口直哉の｢シン・定番ごはん｣』。今回は「たった2つの材料だけで作れるチョコレートムース」の作り方をご紹介します。
この記事の画像を見る(10枚)

チョコ自体の油脂で気泡を保持

チョコレートムースのムースは、フランス語で「泡」という意味。チョコレートはしっかりとした濃厚な味わいですが、空気が入ることでふんわりとした軽い食感になります。

どのように空気を含ませるかによって作り方が異なります。クラシックなスタイルでは卵白を用い、現代では泡立てた生クリームを混ぜることも多いですが、今回はチョコ自体の油脂で気泡を保持する作り方です。

材料一覧
今回は明治のチョコレートを使っていますが、ロッテの「ガーナブラック」でも作れます（写真：筆者撮影）
チョコレートムース
材料 2人分
ブラックチョコレート（明治）  100g
水               70ml

材料は水とチョコレートだけ。「水で薄めたチョコレートになるのでは」と思うかもしれませんが、これできちんとムースになります。

次ページなぜこれでムースになるの？
関連記事
特集一覧
アカデミックシフト 社会人から大学教授になる方法
新着あり
CSR企業ランキング 2026年版
新着あり
半導体新次元 「フィジカルAI」の勝者は誰か
新着あり
2026年総選挙 超短期決戦の焦点
新着あり
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事