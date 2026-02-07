生クリームも卵も不要､材料はチョコと水だけ！ 科学的理論で常識を覆す｢絶品チョコレートムース｣衝撃の調理法

チョコ自体の油脂で気泡を保持

チョコレートムースのムースは、フランス語で「泡」という意味。チョコレートはしっかりとした濃厚な味わいですが、空気が入ることでふんわりとした軽い食感になります。

どのように空気を含ませるかによって作り方が異なります。クラシックなスタイルでは卵白を用い、現代では泡立てた生クリームを混ぜることも多いですが、今回はチョコ自体の油脂で気泡を保持する作り方です。

チョコレートムース

材料 2人分

ブラックチョコレート（明治） 100g

水 70ml

材料は水とチョコレートだけ。「水で薄めたチョコレートになるのでは」と思うかもしれませんが、これできちんとムースになります。