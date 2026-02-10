ランボルギーニ｢重くなる社会的責任｣への対応とは？ 製造部門の最高責任者ニッコリ氏に聞いた過去･現在･未来

サステナビリティとスーパースポーツカー。まったくもって水と油のような関係に思われるが、そこで成果を上げているのがランボルギーニだ。

最高出力747kW（1015HP）の「レヴエルト」をはじめ、677kWのパワーにドリフトモードを組み合わせた「テメラリオ」、そしてスーパーSUVを標榜する「ウルス（SE）」が、いまのラインナップ。

注目してほしいのは、3つのモデルはすべて、プラグインハイブリッドシステムを搭載している点だ。近い将来、ピュアEVも計画されている。

規模が拡大していくにつれ、企業の社会的責任は重くなる。ランボルギーニは、この2つの相反しがちな課題を、どう解決しようというのか。

もうひとつ、課題がある。ランボルギーニには、顧客一人ひとりのニーズに合わせた仕様を作ることが求められている。1台として同じランボルギーニはない、といわれるゆえんだ。

サステナビリティを含めた効率性のみを追求することが難しいのは、容易に推測できる。

製造部門の最高責任者、ニッコリ氏に聞く

スーパースポーツカーメーカーのランボルギーニが、この先、環境適合性をどう高めていくのか。

その興味に応えてくれる最適の人物が、同社でチーフ・マニュファクチャリング・オフィサーを務めるラニエリ・ニッコリ氏だ。製造部門の最高責任者である。

2025年11月のインタビューで、いかにランボルギーニがサステナブルなクルマづくりを進めているのか。現状と近い将来の計画を語ってもらった。