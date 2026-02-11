あったか半纏｢この品質で5984円､普通のアパレルでは無理？｣…輸入衣類が98.5％の時代に"布から日本製"を貫く《久留米はんてん》工場"産地の底力

吉玉 サキ : ライター、エッセイスト
2026/02/11 9:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
「綿の郷」の久留米はんてん5984円、筆者はこの冬初めて半纏を着る生活を送ってみたところ、すっかりお気に入りに（写真：筆者撮影）
この記事の画像を見る(5枚)

筆者はこの冬、楽天市場の「綿の郷」というショップで久留米はんてんを購入したところ、とても軽くて暖かく、もう手離せないほど愛用している。

前編では実際に着て過ごした感想をレビューした。後編では、「綿の郷」を運営している久留米市の桑野新研産業の代表・桑野弘共さんに、この久留米はんてんがどのように作られているのか、生地や綿のこだわりについてお話を伺った。

前編：「半纏って本当に暖かいの？」実物を見たことがなかった私が《5984円の久留米はんてん》を買ってみたら、冬の暮らしが思いのほか変わった

問屋頼みでは生き残れない…老舗の決断

福岡県久留米市は、綿入り半纏の全国の製造シェア98.5％を誇る。もともと織物が盛んな土地で、昭和35年頃からは久留米で作られる半纏を「久留米はんてん」と呼ぶようになった。「久留米はんてん」は実用品でありながら伝統工芸品でもあり、2025年には「県知事指定特産工芸品」に指定されている。

「久留米はんてん」と呼ばれているが、実は、生産している工場などは筑後市に多い。今回お話を伺った桑野新研産業は、久留米市と筑後市の境にあり、車で1分ほどで筑後市に行けるという。

桑野新研産業は1995年創業。代々織物業をやっていた桑野さんの父が立ち上げた会社だ。創業当時から、半纏は主力商品の1つである。

次ページ「これからは問屋に卸すだけではダメだ」
関連記事
特集一覧
ガンダム『ジークアクス』を語り尽くす！
新着あり
高市「歴史的圧勝」で何が起きるか
新着あり
造船復興 ニッポンの新針路
ミダスキャピタルの正体
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事