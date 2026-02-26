ユーモアは才能ではなく､実は｢テクニック｣が重要だった。プロのコメディアンだけが知っている､人を笑わせる｢3つのコツ｣

✎ 1〜 ✎ 20 ✎ 21 ✎ 22 ✎ 23
ジェニファー・アーカー : スタンフォード大学ビジネススクール教授、行動心理学者ナオミ・バグドナス : スタンフォード大学ビジネススクール講師、エグゼクティブ・コーチ
2026/02/26 14:00
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
漫才を披露する漫才コンビ
プロのコメディアンは、凡人には及ばない超人的な才能の持ち主と思われがちですが、実は彼ら彼女らは「ユーモアのテクニック」を知っているのです（写真：Fast&Slow／PIXTA）
日本の企業はなによりも「真面目」であることを大切にする。ところが、それとは対照的に、アップルやピクサー、グーグルのような企業は、なによりも「ユーモア」を大切にすることで、大きく成長している。
スタンフォード大学ビジネススクール教授のジェニファー・アーカー氏と、同校講師でエグゼクティブ・コーチのナオミ・バグドナス氏によれば、ユーモアにあふれる職場は心理的安全性をもたらし、信頼関係を築き、社員のやる気を高め、創造性を育むという。
日本語版が2022年9月に刊行され、10万部を突破した『ユーモアは最強の武器である』より、一部抜粋、編集のうえ、お届けする。

「持ちネタ」を用意する

『ユーモアは最強の武器である: スタンフォード大学ビジネススクール人気講義』（書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら。楽天サイトの紙版はこちら、電子版はこちら

私たちはつい、コメディアンというのはいつでも面白いことを言える超人的な能力の持ち主だと思ってしまいがちだ。

たしかに、そういう人もいる。だが、その場でぱっと飛び出したように見えるジョークのほとんどは、ネタを書いて、すり合わせ、書き直し（また書き直し）、練習し、無数の観客の前で何度も披露してきたものなのだ。

たいていのコメディアンは、そういう持ちネタをひとつやふたつどころか目録にできるほど蓄えていて、いつでも使えるようにしている。

自分の持ちネタを集めていけば、あなたにも同じことができる。

いざというときに披露するネタで、自分でも話すのが楽しくて、いつでも笑いを取れるネタがいい。カクテルパーティーでも会議室でもうけて、もう何百回となく同じネタを聞かされた身近な人でさえ、思わず笑ってしまうようなネタだ。

次ページ「持ちネタ」はアレンジすべし
関連記事
特集一覧
高市「歴史的圧勝」で何が起きるか
忍び寄る市場ショック
生保「スパイ活動」の実相
アカデミックシフト 社会人から大学教授になる方法
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事