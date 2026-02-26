ユーモアは才能ではなく､実は｢テクニック｣が重要だった。プロのコメディアンだけが知っている､人を笑わせる｢3つのコツ｣

日本の企業はなによりも「真面目」であることを大切にする。ところが、それとは対照的に、アップルやピクサー、グーグルのような企業は、なによりも「ユーモア」を大切にすることで、大きく成長している。

スタンフォード大学ビジネススクール教授のジェニファー・アーカー氏と、同校講師でエグゼクティブ・コーチのナオミ・バグドナス氏によれば、ユーモアにあふれる職場は心理的安全性をもたらし、信頼関係を築き、社員のやる気を高め、創造性を育むという。

「持ちネタ」を用意する

私たちはつい、コメディアンというのはいつでも面白いことを言える超人的な能力の持ち主だと思ってしまいがちだ。

たしかに、そういう人もいる。だが、その場でぱっと飛び出したように見えるジョークのほとんどは、ネタを書いて、すり合わせ、書き直し（また書き直し）、練習し、無数の観客の前で何度も披露してきたものなのだ。

たいていのコメディアンは、そういう持ちネタをひとつやふたつどころか目録にできるほど蓄えていて、いつでも使えるようにしている。

自分の持ちネタを集めていけば、あなたにも同じことができる。

いざというときに披露するネタで、自分でも話すのが楽しくて、いつでも笑いを取れるネタがいい。カクテルパーティーでも会議室でもうけて、もう何百回となく同じネタを聞かされた身近な人でさえ、思わず笑ってしまうようなネタだ。