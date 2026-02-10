東京23区で暮らせる年収はいくら？新築マンション1億超え･家賃も上がる時代の生存戦略

家賃も持ち家価格も上がっている。東京の住民の約半数は地方からの転入者だとも言われるが、不動産価格が転入の足かせになり始め、住宅コストに嫌気がさして転出する人も出てきている。

いったい、いくら年収があれば東京で暮らすことができるのだろうか？

賃貸住宅ならどの程度のコストがかかるか

まずは賃貸住宅から考えよう。最も面積が小さいのは風呂なし四畳半のアパートかもしれないが、そもそも戸数が少なすぎる。そうなると、面積と家賃の観点で最下限はシェアハウスだろう。面積は7㎡で、トイレ・浴室・キッチンは共用になる。都区部のシェアハウスの相場は約6万円程度だ。これは水道光熱費（単身者なら1万円は超える）を含むことが多いので、家賃相当は実質5万円程度といったところだ。

通常のアパートであれば、敷金・礼金・前払い家賃・保証料などがかかるので、初期費用は数カ月分に及ぶ。それがシェアハウスでは数万円で、最短で翌日入居できるケースも多い。布団はレンタルできることが多く、家財道具がない人にとっては最初に検討する選択肢の1つとなりそうだ。

手軽に入居しやすい一方で、平均入居期間は約1年と短い。東京で暮らし始めるにあたり家財道具がない人にはよいが、徐々に自分のライフスタイルが確立してくると、転居するのは時間の問題かもしれない。

Z世代はシェアエコノミーを当たり前のものとしており、これに合致した「コリビング」という賃貸住宅も増えてきた。自分の部屋は13㎡ほどだが、利用頻度が週1回程度の設備は共用部にまとめられている。例えば、キッチン、洗濯機・乾燥機、ジム、ワークラウンジ、大浴場などである。その分、個人で家具・家電を購入する必要はなく、初期費用は下がる。ベッドや机は専有部にあるので、ミニマリスト（所有物の最小限主義者）には向いているかもしれない。