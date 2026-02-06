｢弁護士法違反の前に､『退職代行』ってどうなの？｣ ｢モームリ｣社長逮捕で再燃したモヤモヤ…退職代行に人々が抱く"大きな誤解"

この数日間、“退職代行”をめぐる多くの記事を見て、言語化しづらいようなモヤモヤを感じた人は少なくないでしょう。

まず2月3日、退職代行サービス「モームリ」運営会社の社長とその妻が、弁護士法違反容疑で逮捕されました。2人は退職交渉に関わる仕事を弁護士らに紹介して報酬を得た疑いが持たれています。

さらに5日、依頼人を紹介される見返りに金を払ったとして弁護士2人と事務員の計3人が弁護士法違反の疑いで書類送検されました。「モームリ」は約220人の依頼者を紹介し、弁護士報酬の一部である計370万円を受け取ったとみられています。

これらの報道を受けてネット上にはさまざまな声が錯綜。「仲介手数料をもらったらいけないのか」という驚き、「従業員に口止めは悪質」という社長らを責める声、「法を守らない弁護士がいる」ことへの衝撃、「人としてどうなのか」「次の就職活動で不利になるのではないか」とサービスの是非を問う人もいました。

Xを見てもネット記事のコメント欄を見ても、思い思いの言葉が書き込まれ、騒動の本質がわかりづらくなっています。モヤモヤを感じさせる原因はどのようなことが考えられるのでしょうか。

「民間の退職代行業者」への誤解

なぜ今回の騒動は本質がわかりづらく、モヤモヤを感じてしまうのか。

最大の理由は、「退職代行に関する基礎知識が欠けたまま、論点が混在した状態で議論している」から。