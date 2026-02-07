自民党へ｢500万円以上の献金をした企業｣合計93社ランキング､建設業が最多､自動車､電機が続く

※本記事は会社四季報オンラインにも掲載されています。

一般財団法人の国民政治協会は自由民主党（自民党）の政治資金団体で、自民党は同協会を窓口にして政治献金を受け入れている。同協会が1年間に受け入れる30億円ほどの政治資金のうちの70～80％が、あらためて自民党に寄付される構造だ。

私企業が国民政治協会に寄付した金額を集計

本稿では国民政治協会の資金受け入れ状況をまとめて、自民党への献金を考えるよすがにしたい。 総務省が開示した国民政治協会の政治資金収支報告書から、私企業が同協会に寄付した金額を集計したのが、次ページのランキング表だ（2月2日時点）。

具体的には同協会の政治資金収支報告書（2024年1～12月の入出金が対象）で、寄付者の区分が「法人・その他の団体」に該当し、500万円以上の寄付を行った私企業を抽出した。

寄付金の返還などの資金移動は考慮せず、国民政治協会の政治資金収支報告書に記載された寄付金のみを集計対象とした。また、各種の業界団体も寄付を行っているが本稿では集計していない。なお、詳細については会社四季報オンラインの記事を参考にしていただきたい。