｢業界地図｣見方･使い方③ ｢つなげて読む｣方法とは？ 1歩先を行く『業界地図』の読み方

皆さん、こんにちは。『業界地図』編集部です。

今回からは、業界地図の少し違った読み方として「業界研究の深め方」をお伝えします。業界地図には多くの情報が載っているので、ただ眺めるだけでは、頭の中を情報が流れていってしまうだけかもしれません。

そこで、少しでも読者の皆さんの興味に沿った内容になるよう、業界研究の深め方を2つの方法でお伝えしていきます。

まず最初は「業界地図をつなげて読む」方法です。

並び順ではなく、「キーワード」で業界を横断する

業界地図の業界は、読者にとって使い勝手がよいように、「大きな産業分類を冒頭に置いて、関連する業界が続く」という順で並べています。

例えば自動車で言えば、トヨタ自動車などの完成車メーカーを扱った業界を最初に置き、自動車部品、二輪車、タイヤ、中古車、トラックと並べています。

一方、読者の方はこの並び順にとらわれる必要はありません。自身の興味のあるキーワードなどに沿って読んでいくと、新しい風景が見えてくるかもしれません。われわれはこうした読み方を「つなげて読む」方法と呼んでいます。

例えば、「安全保障」というキーワードに沿って読んでみます。ウクライナでの戦争では、ドローンを使った戦闘が話題を集めました。そこでドローン業界に目を通してみます。ドローンは、人が入れないような橋の下の点検や下水道の点検、離島への荷物の運搬など、様々な用途での活躍が期待されていることがわかります。

また、安全保障分野で大きな注目を集めるのが造船業界です。

かつて日本のお家芸と呼ばれた造船業ですが、現在では中国や韓国企業との競争に敗れ、世界での生産シェアは1割程度に縮小しています。業界再編も活発に進んできました。

ところが近年、造船業をめぐる環境が変わり始めています。アメリカのトランプ大統領の方針によって、中国船籍や中国で作られた船が、アメリカに寄港する際に高額な入港料を取るようになり、日本を含む非中国船の需要が増加しています。

また安全保障面でも、オーストラリアが日本の新型護衛艦を最大11隻を約1兆円で導入することが決まるなどして、需要が増えています。

株価も反応しています。下記の時価総額ランキングのページを見ると、5年前と比べて、防衛や造船関連銘柄の株価が大きく上昇したことがわかります。こうした状況を背景に、造船業界の天気予想が久々に好転しているのです。