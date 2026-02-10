｢業界地図｣見方･使い方② 初歩からわかる基本的な読み方､『業界地図』には何が書かれているのか

※ この記事は会社四季報オンラインにも掲載しています。

皆さん、こんにちは。『業界地図』編集部です。2回目は、業界地図の読み方を解説します。

以下は携帯電話事業者の業界地図です。

まずは、業界地図の代名詞である地図の部分です。地図の部分は、下地の色でグループを分けています。

例えば携帯電話事業者の場合は、NTT、KDDI、ソフトバンクグループで色分けをしています。

現在、携帯電話事業者は「経済圏」と呼ばれるエコシステムづくりに注力しています。これは、すでに提供している通信サービスに加えて、NTTドコモであればdポイント、ソフトバンクであればPayPayといったポイントや決済システムを組み合わせるものです。

業界地図ではこのエコシステムを重視して掲載しており、NTTドコモであればdポイントやd払い、dカード、そして最近M&Aで資本参加したさまざまな企業とサービスについて触れています。

企業の各枠内に書かれているのは？

続いて、企業の各枠の中の説明です。この枠の中には、会社の名前、隅付き括弧（【】）の証券コード、または海外で上場している会社の場合はティッカーシンボルと呼ばれるマークが書いてあります。

その他にも、主要なブランド、最近の動向やその会社の特徴、そして売上高と利益、重要指標などが記載されています。

売上高と利益は会社によりますが、基本的には連結の売上高か、それに該当する部門の売上高を載せています。利益については業界にもよりますが、基本的には営業利益か部門利益を載せています。

最近、日本の会社でも事業利益やEBITDAなどを指標として使う会社も増えていますが、業界地図では共通して比較できるように、事業セグメントの営業利益、経常利益、EBITなどはすべて「部門利益」と記載しています。

なお、数字の隣についている矢印は、その値が前年と比べてプラスかマイナスかの度合いを示しています。

およそ10億円以上の場合は、1%以上の増加であれば赤い上向きの矢印、1%以上の減少であれば下向きの青い矢印をつけています。この矢印の方向で、業界や企業のトレンドを把握できます。