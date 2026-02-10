｢わざと小さくしてる？｣｢スマホ広告『×』押しづらくてウザい…｣ 現場が吐露した苦悩 漫画｢真面目なマジメな真締くん｣53話

真面目で仕事はできるものの、“ 何かがどうしようもなくズレている”若手社員、真締真一（ まじめ・しんいち）。

その教育係に任命された先輩の柔木美和（ やわらき・みわ）は、彼に何かと翻弄される毎日を送っています。

真締くんはその生真面目すぎる性格が転じ、 突拍子もない失敗をしそうになり、 柔木さんらをヒヤヒヤさせますが、 そんな彼がときおり垣間見せるキラリと光る一面もあって――。

そんな2人のちょっと笑えるお仕事奮闘記。 まるいがんもさんの新作マンガ『真面目なマジメな真締くん』よりお届けします。

