【再び円安が進行】高市首相「ホクホク」発言の余波／総選挙後に“自信過剰”だと危うい／市場のプロが警戒する事態／円の急落と長期金利の急騰／1ドル=１７０円、１８０円の展開も？【ニュース解説】

2026/02/05 19:01
１月下旬の円安進行で1ドル=160円が意識されたものの、為替介入の一歩手前である「レートチェック」で歯止めがかかった。だが、高市首相の発言もあり、再び円安の動きを見せている。総選挙後、ドル円相場はどう動くのか。東短リサーチ社長・チーフエコノミストの加藤出氏は、市場関係者が警戒している「リスクシナリオ」があると指摘する。

【タイムテーブル】
00:00　イントロ
01:02　本日のテーマ
01:59　1月の為替変動について　
06:24　再び円安の動きをどう見る？
12:40　米金融政策の影響
13:16　1ドル=１４０円台後半の展開も
14:37　総選挙後の注目ポイントは？　
15:40　首相が“自信過剰”だと…
16:25　“トラス・ショック”とは何だったのか
20:56　「１ドル=１７０円、１８０円も」
22:51　日銀の利上げ時期について
24:04　本日のまとめ　

【出演者】
加藤 出（かとう・いずる）
1988年4月東京短資入社。金融先物、CD、CP、コールなど短期市場のブローカーとエコノミストを兼務後、2013年2月より現職。マネーマーケットの現場の視点から日銀、FRB、ECB、中国人民銀行などの金融政策や金融のデジタル化を分析している。2002年アメリカ・ニューヨーク、2010年イギリス・ロンドン、2011年中国・上海に駐在。

井下 健悟（いのした・けんご）
東洋経済オンライン動画編集長

※動画内のデータは収録時点（2026年2月3日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

撮影：革新スタジオTOKYO（滝祐夏・岡崎司）、 桑島圭佑
編集：桑島圭佑、昼間將太
サムネイル写真：今井康一


