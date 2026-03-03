｢あの人､影が薄くて口数も少ないな｣→そんな《地味な部下》の"働きぶり"ほど注視すべき理由
「部下が自分の指示したことしかしてくれない」「0から100まで細かく指示しないと仕事が進まない」「想像したもの以上のアウトプットが出てこない」。このような、「指示待ち人間」化した部下に囲まれ、困っているリーダーは少なくないと思います。
一方、できるリーダーは部下がどんどん主体的に動き、部下自身が成長していくことで、さらに任せやすくなる好循環を築いています。
竹下綾美氏の著書『任せるの壁』より、部下が主体的に動けるように、できるリーダーがやっていることを紹介します。
「行動ハードル」を下げる
部下が主体的に動けるよう導くときには「行動ハードル」を下げることが大切です。
人は恐怖や不安を感じると、動けなくなります。
仕事でよくあるのは、アウトプットに対する反応に恐怖を感じることでしょう。
「完成形を提出しないといけない」
「レベルが低いと思われるのは恥ずかしい」
「ミスをしたら自分の評価が下がってしまう」
「レベルが低いと思われるのは恥ずかしい」
「ミスをしたら自分の評価が下がってしまう」
こういった心理的要因により、行動ハードルは上がります。
特に完璧主義の部下は、完璧なものをつくらないとリーダーから評価してもらえないと心配し、アウトプットの提出を躊躇します。
そんな部下の行動ハードルを下げるためには、あらかじめこちらが求めているものを明確にすることが肝心です。
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら