｢あの人､影が薄くて口数も少ないな｣→そんな《地味な部下》の"働きぶり"ほど注視すべき理由

「部下が自分の指示したことしかしてくれない」「0から100まで細かく指示しないと仕事が進まない」「想像したもの以上のアウトプットが出てこない」。このような、「指示待ち人間」化した部下に囲まれ、困っているリーダーは少なくないと思います。

一方、できるリーダーは部下がどんどん主体的に動き、部下自身が成長していくことで、さらに任せやすくなる好循環を築いています。

「行動ハードル」を下げる

部下が主体的に動けるよう導くときには「行動ハードル」を下げることが大切です。

人は恐怖や不安を感じると、動けなくなります。

仕事でよくあるのは、アウトプットに対する反応に恐怖を感じることでしょう。

「完成形を提出しないといけない」

「レベルが低いと思われるのは恥ずかしい」

「ミスをしたら自分の評価が下がってしまう」

こういった心理的要因により、行動ハードルは上がります。

特に完璧主義の部下は、完璧なものをつくらないとリーダーから評価してもらえないと心配し、アウトプットの提出を躊躇します。

そんな部下の行動ハードルを下げるためには、あらかじめこちらが求めているものを明確にすることが肝心です。