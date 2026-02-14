10分825円｢相席屋｣タイパ時代でも来店する若者の"本音" 約10年で85→7店舗に衰退の"根本的な背景"

初対面の男女が、即席で飲食を共にするコンセプトで、2010年代半ばにブームを巻き起こした「相席屋」。

2014年の創業から、3年足らずで80店舗以上を出店するも、現在は7店舗のみの展開にとどまる。

出会いの入口として、街コンの延長線上として、一時話題を集めた相席屋は現在どうなっているのか。現地レポと専務取締役の取材から探った。

「街コンの箱貸し」がきっかけ

2010年代半ばは、恋愛の間口がぐっと広がった時代だった。婚活ブームで各地で盛んに街コンが開催されていたうえ、『Pairs』や『Tinder』などのマッチングアプリが浸透して、出会いの形が多様化していった。

『相席屋』もその機運を押し上げた一つかもしれない。即席で初対面の男女が相席して、あとはよろしく盛り上がる。いわゆる「即席コンパ」のような形で、出会いの場を提供するスタイルは注目を集め、最盛期は85店舗を展開していた。

あれから10年ほど、久々に相席屋のサイトを覗くと、現在は7店舗にとどまり、最盛期と比較すると寂しく映る。まずは相席屋の沿革を振り返りつつ、栄枯盛衰の軌跡をたどっていきたい。

相席屋の運営会社セクションエイトは、相席屋を立ち上げる2014年以前、別業態の『居酒屋 はなこ』を30店舗近く展開していた。

そこに、付き合いのある取引先から、居酒屋を「街コンの会場として場所を貸して欲しい」と依頼が舞い込む。詳細を聞くと、唐揚げやポテトフライなどの簡単な食事を提供して、参加費の約半分を貰える契約だった。街コンが営業時間外に開催されるということもあり、ものは試しに快諾した。