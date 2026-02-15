【ミラノ･コルティナ五輪】開催前には｢全然盛り上がってないよねー｣と言って盛り上がった…イタリア現地のリアル

2月6日、『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』が始まった。

イタリアに暮らす私は、開会を数日後に控えたある日、日本の仕事関係者から「オリンピック、盛り上がっていますか？」という質問を受けた。

うーん、と考えてみたものの、答えはNOだった。私が気づいていないだけなのだろうか？とも思い、先日、日本人の集まりで聞いてみると、やはり答えはNO。みんなで「全然盛り上がってないよねー」と言って盛り上がった（笑）。

2006年のトリノ五輪も盛り上がっていなかった記憶

私が暮らしているのは、2006年に冬季オリンピックが開催されたトリノで、今回の開催地からは遠く離れた場所にあるせいだろうか？ いや、そう言えばあの時も、開催直前で盛り上がっている現地の様子を記事にしてくださいと、某新聞社から頼まれて困ったことを思い出す。

困ったのはもちろん、全然盛り上がっていなかったからだ。試しに今回の開催地、コルティナの近くに暮らす日本人の友人にメッセージしてみた。だがやっぱり答えはNOだった。

もちろん、年が明けてからは、毎日のようにオリンピック関連のニュースはテレビでも、ネットでも、流れていた。工事が遅れ気味！ イスラエルの参加に反対しよう！ トリノオリンピックで使用した会場の再利用をすべき！ 無駄な金は使うな！ といった、批判的なものばかりが目立っていた。