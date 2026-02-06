エヌビディアが打ち出した｢フィジカルAI｣ワールド。世界屈指の企業を競わせ､独自の世界を構築

エヌビディアの驀進（ばくしん）が止まらない。

生成AIブームを追い風にアメリカのグーグルやアマゾン、マイクロソフトといったハイパースケーラーによるAIデータセンター投資は過熱の一途。そこで使われるGPU（画像処理半導体）の供給元として、エヌビディアはもはや不可欠な存在となった。

2026年1月期の売上高は2128億ドル（約32兆円）と前年から60％以上増加する見込みで、時価総額約4.6兆ドル（約700兆円）は世界トップ。GPUメーカーとして競合するAMDの時価総額はその10分の1、インテルに至っては20分の1にすぎない。

データセンター向けのGPUで圧倒的な地位を築いたエヌビディアが、次なる一手として打ち出しているのがフィジカルAI、すなわち「現実世界で動くAI」だ。

新たな需要「エッジAI」

フィジカルAIと生成AIの大きな違いは、ミッションを実行する起点だ。

生成AIは人がスマートフォンやパソコンで指示を出すと、データセンターに積み込まれたGPUが計算処理をしてテキストや画像を生成する。ミッションを実行する起点はデータセンターだ。

一方、フィジカルAIで実行するのはデータセンターではない。ロボットや自動運転車のようなエッジ（端末）に内蔵されたGPU、つまり「エッジAI」だ。