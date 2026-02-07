｢早くしろ！ごみ屋！｣クラクション鳴らし続けられ…　ごみ収集従事者が耐える｢理不尽すぎる日常｣

「カスハラ」（カスタマーハラスメント）が社会問題となっている。サービスの提供を受ける側が提供者に対して、暴言、誹謗中傷、土下座の強要、SNSでの拡散等、従業員の人格や尊厳を否定し、精神的・身体的苦痛を与える行為だ。

ごみ収集や不適正排出者への清掃指導時のカスハラはそれほど話題になっていないが、実際に街で清掃作業をしていると、住民から清掃従事者へ心ない言葉が浴びせられ続けている。あまりにも理不尽なクレームや要求も見受けられる。

鼻をつまんで｢臭い｣

筆者は清掃行政の研究を始めてから、数々の自治体でごみ収集業務や屎尿収集業務に参加し、実態の把握に努めてきた。ごみ収集作業時にその場に人がいれば、「いつもありがとうね」と声をかけてくれる時がある。ごみの積み込みで体力を消耗するため、このような言葉で不思議と力が湧いてくる。

また、集積所に人がいなくても、綺麗にごみを揃えて纏めてくれていたり、小さな袋のごみを繋いでくれて取り易くしてくれたりすると、「感謝の意」が伝わってくる。排出者のちょっとした言葉や行為により、収集者のモチベーションが向上し、住民に寄り添ったサービスを提供していくような流れを生む。

一方、稀ではあるが、作業中に「心ない言葉」を浴びせる人がいた。よく言われるのが「臭い」という言葉だ。時には鼻をつまんでそそくさと歩いていく人もいる。

臭いのはごみや屎尿自体であるが、まるで清掃従事者が臭いというような言いっぷりである。子どもが悪ふざけで言うのならまだしも、いい歳をした大人が私たちの生活に必要不可欠な仕事をしている人に向けて心ない言葉を発するのはとても恥ずかしい。