【ソニーが66年目のテレビ事業に区切り】「ブラビア」を中国大手との合弁事業に／競争激化でシェア後退／やめるソニーと続けるパナソニック／今や利益の約7割がエンタメ【ニュース解説】

ソニーは1月20日、中国のテレビ製造大手・TCLと戦略提携に向けた基本合意を結んだと発表した。ソニーのテレビといえば「ブラビア」で知られているが、TCLと合弁会社を設立し、家庭用テレビなどの事業を移管する。なぜ今、テレビ事業を“分離”するのか。以前から進めてきた「エンタメシフト」の現状は。ソニーグループを取材する梅垣記者が解説する。

【タイムテーブル】

00:00 本編スタート

01:08 テーマ①「テレビ事業」なぜ分離？

02:18 TCLと合弁設立の概要

03:17 「TCL」どんな会社？

05:49 ソニーがエレキで「残す事業」は？

06:52 日本メーカー「テレビ事業」の現状

08:03 パナソニックのテレビ事業の行方は？

10:33 テーマ②ソニー「エンタメシフト」の進捗

12:24 ソニーグループの収益構造は？

13:56 エンタメ領域における直近の動向

14:58 エンタメで「次の一手」は？

16:11 ソニーの株価はなぜふるわない？

17:38 本日のまとめ

【出演者】

梅垣 勇人（うめがき・はやと）

東洋経済 記者

▼記者の最新記事はこちら▼

https://toyokeizai.net/list/author/%E6%A2%85%E5%9E%A3_%E5%8B%87%E4%BA%BA

井下 健悟（いのした・けんご）

東洋経済オンライン動画編集長

収録・編集：昼間將太

サムネイル・動画内写真：梅垣 勇人、佐々木 亮祐、徳田 菜月

※動画内のデータや肩書は収録時点（2026年1月29日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

