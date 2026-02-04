【ソニーが66年目のテレビ事業に区切り】「ブラビア」を中国大手との合弁事業に／競争激化でシェア後退／やめるソニーと続けるパナソニック／今や利益の約7割がエンタメ【ニュース解説】

東洋経済オンラインYouTubeチャンネル
2026/02/04 19:01
ソニーは1月20日、中国のテレビ製造大手・TCLと戦略提携に向けた基本合意を結んだと発表した。ソニーのテレビといえば「ブラビア」で知られているが、TCLと合弁会社を設立し、家庭用テレビなどの事業を移管する。なぜ今、テレビ事業を“分離”するのか。以前から進めてきた「エンタメシフト」の現状は。ソニーグループを取材する梅垣記者が解説する。

【タイムテーブル】
00:00　本編スタート
01:08　テーマ①「テレビ事業」なぜ分離？
02:18　TCLと合弁設立の概要
03:17　「TCL」どんな会社？
05:49　ソニーがエレキで「残す事業」は？
06:52　日本メーカー「テレビ事業」の現状
08:03　パナソニックのテレビ事業の行方は？
10:33　テーマ②ソニー「エンタメシフト」の進捗
12:24　ソニーグループの収益構造は？
13:56　エンタメ領域における直近の動向
14:58　エンタメで「次の一手」は？
16:11　ソニーの株価はなぜふるわない？
17:38　本日のまとめ

【出演者】
梅垣 勇人（うめがき・はやと）
東洋経済 記者

井下 健悟（いのした・けんご）
東洋経済オンライン動画編集長

収録・編集：昼間將太
サムネイル・動画内写真：梅垣 勇人、佐々木 亮祐、徳田 菜月

※動画内のデータや肩書は収録時点（2026年1月29日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

東洋経済オンラインYouTubeチャンネル

