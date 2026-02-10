｢泊まらず使う｣が正解？…日本最高層ホテルを｢7000円最強デイユース｣で使い倒す！ビュッフェ爆食→昼寝→温泉の贅沢三昧が至福だった

日本一のタワーホテルが千葉県の幕張にある。そのホテルとは、「アパホテル＆リゾート〈東京ベイ幕張〉」だ。高さは180メートルで地上50階建て。1棟まるまるホテルとして営業している。公式サイトによると「ホテル単体として日本最高層」だそうだ。

出張や旅行でアパホテルを利用する機会が多い筆者は「どんなホテルなのか見てみたい！」と以前から思っていた。しかし、幕張に行く予定はほとんどない。「このためだけに時間とお金を使うのはどうかな……」とためらっていたが、そんな時に見つけたのがデイユースのプランである。

平日の最安価格は5000円。多少の割高感はあるが、この価格帯であれば内容によっては手が届きそうだ。そう思い、公式サイトでプランを見てみることにした。

5000円から予約できる贅沢なデイユースプラン

まずは、アパホテル＆リゾート〈東京ベイ幕張〉が提供しているデイユースのプランを見ていきたい。正式名称は「湯ったり日帰りプラン」。そのコンセプトは、アパホテル＆リゾート〈東京ベイ幕張〉にある大浴場を楽しんだ後にホテルでのんびりできること。10種類あるデイユースのメインのプランをまとめると以下の通りだ。

・スタンダードなデイユースプラン 5000円〜

・1階レストランのランチビュッフェかピザ店のランチ付きプラン 7000円〜

・50階にあるレストランでのランチビュッフェ付きプラン 9070円〜

・鉄板焼きレストランでのランチ付きプラン 1万3030円〜

ホテルでの滞在時間は6時間。基本的に利用できる時間帯は「11時から17時まで」だ。ただし、スタンダードプランのみ「15時から20時まで」と「17時から22時まで」の時間帯もある。

なお、ホテルの大浴場は以下の3つである。奇数日や偶数日により、入れる大浴場が異なり、体験できるサウナの種類も変わる。時間制限も細かく設定されているため、事前の確認とプランニングが必須だ。