｢ウォーター｣が通じない…日本人が学校で習った英語が使えない事情

ほとんどの日本人が英語を話すときに、waterを「ウォーター」、betterを「ベター」、Let it Goが「レット イット ゴー」と発音することでしょう。しかし、実際のネイティブの発音に近いのは以下です。



・water：「ワラ―」 ・better：「ベラー」 ・let it Go：「レリゴー」



これはアメリカ英語の変化で、母音に挟まれたtの音がラ行のように聞こえる現象です。簡単なことではあるのですが、知識として知らないと、完全に別の単語と思ってしまうのではないでしょうか。

私はこのように「t」や「d」が特定の位置にあると、「r」に近い音になる現象を、英語の「ラリり放題（ラ行化）」と呼んでいます。「ラリり放題」は英会話でよく起きる現象のため、聞き取れるようになるとリスニング力が一気に高まります。

tもdもラ行っぽい音に変わる!?

英語の世界では、母音に挟まれた「t」や「d」の音が、flap T(またはflap D)と呼ばれる音に変化します。このflap音は、舌を軽く弾くように発音する/ɾ/という音で、日本語の「ラリルレロ」のような柔らかい響きになります。

例えば、次のような単語です。

flap音の例

・butter（バター）→/ˈbʌɾɚ/→「バラー」

・ladder（ラダー）→/ˈlæɾɚ/→「ララー」

・better（ベター）→/ˈbɛɾɚ/→「ベラー」

・later（レイター）→/ˈleɪɾɚ/→「レイラー」

・rider（ライダー）→/ˈraɪɾɚ/→「ライラー」