｢ウォーター｣が通じない…日本人が学校で習った英語が使えない事情
ほとんどの日本人が英語を話すときに、waterを「ウォーター」、betterを「ベター」、Let it Goが「レット イット ゴー」と発音することでしょう。しかし、実際のネイティブの発音に近いのは以下です。
・water：「ワラ―」 ・better：「ベラー」 ・let it Go：「レリゴー」
これはアメリカ英語の変化で、母音に挟まれたtの音がラ行のように聞こえる現象です。簡単なことではあるのですが、知識として知らないと、完全に別の単語と思ってしまうのではないでしょうか。
・water：「ワラ―」 ・better：「ベラー」 ・let it Go：「レリゴー」
これはアメリカ英語の変化で、母音に挟まれたtの音がラ行のように聞こえる現象です。簡単なことではあるのですが、知識として知らないと、完全に別の単語と思ってしまうのではないでしょうか。
私はこのように「t」や「d」が特定の位置にあると、「r」に近い音になる現象を、英語の「ラリり放題（ラ行化）」と呼んでいます。「ラリり放題」は英会話でよく起きる現象のため、聞き取れるようになるとリスニング力が一気に高まります。
※伴ブリュワー 摩里著『5つの音声変化を完全マスター！ 7日間で英語が聞き取れる本』より抜粋・一部改変したものです。
tもdもラ行っぽい音に変わる!?
英語の世界では、母音に挟まれた「t」や「d」の音が、flap T(またはflap D)と呼ばれる音に変化します。このflap音は、舌を軽く弾くように発音する/ɾ/という音で、日本語の「ラリルレロ」のような柔らかい響きになります。
例えば、次のような単語です。
flap音の例
・butter（バター）→/ˈbʌɾɚ/→「バラー」
・ladder（ラダー）→/ˈlæɾɚ/→「ララー」
・better（ベター）→/ˈbɛɾɚ/→「ベラー」
・later（レイター）→/ˈleɪɾɚ/→「レイラー」
・rider（ライダー）→/ˈraɪɾɚ/→「ライラー」
特集一覧特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら