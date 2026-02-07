｢推しのダンス､どう凄いか言語化できない｣ファンの悩みに"答え"を示した…『それスノ』完コピ企画はなぜここまで面白いのか

「あの人のダンス、本当に凄いんです」

推しのパフォーマンスを誰かに伝えたい。ライブを見て、MVを見て、心が震える。でも、言葉にならない。「何がどう凄いの？」と聞かれて、「キレがあって」「そろってて」「えっと……全部？」などとしか答えられない。結果、「とにかく見ればわかる」と言うしかなくなる……そんな経験はないだろうか。

三宅香帆さんは、著書『「好き」を言語化する技術』の中で、「好き」を言語化するための第一歩として「よかったところを細かく具体的に挙げる」ことを勧めている。「何分何秒の、どの動きが、どう良かったのか」を具体的にメモすること。その理由は、「感想のオリジナリティは細かさに宿るから」だと語っている。

まさに、それを叶えてくれるのが、TBS系『それSnow Manにやらせて下さい』の人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」だ。

「うまさ」を「速さ」に置き換えた発明

ルールはシンプルだ。

とある楽曲の振り付けを、その場で3分間だけ練習し、完璧にコピーできるかを競う。間違えたら失敗。正確に再現できれば成功。Snow Manのメンバーと、さまざまなゲストが対抗戦形式で挑む。