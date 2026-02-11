裸の画像｢ばらまく｣と脅し金銭要求する｢セクストーション｣詐欺の標的になるリスク"世界1位の日本"納得の理由､子どもを守るためにできること

子どもがネットで巻き込まれる性被害は、自分の写真を送ってしまう「自画撮り被害」や元交際相手に画像をばらまかれてしまう「リベンジポルノ」など、被害者が「自分自身が悪い」と錯覚してしまう手口が横行します。

こうした性被害の1つに「セクストーション」があります。セクストーションとは、「Sex（性的）」と「Extortion（ゆすり・脅迫）」を組み合わせた造語で、「性的脅迫」を意味します。

「セクストーション」の手口

加害者はInstagramなどから被害者に近づき、DM（メッセージ）でゆっくりと距離を縮めます。その後、LINEアカウントの交換を求めてきます。

LINEは子どもたちにとって家族や親友とつながっている大切なツールなので、簡単にアカウントを消すことはありません。

そのLINEアカウントを入手することは一定の信頼を得ている証であり、被害者を逃がさない手段を得たことにもなります。やがて、顔と体の一部を写した画像や動画を送るように求められます。