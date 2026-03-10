｢データを前に思考停止する｣人が知らない整理術――｢集めて満足する｣人から｢次に活かす｣人になるための手法

マーケティングをはじめ、商品企画、営業、部門マネジメント、財務、経営……会社でさまざまなデータを扱うのが当たり前となった現在。データ分析は、いまやビジネスに携わるすべての人の「基礎教養」というべきものですが、苦手意識を持つ人も多いのではないでしょうか。

そんな人のために、大手・スタートアップを中心に300社以上を支援する、注目のデータサイエンスファーム「サイカ」を率いる平尾喜昭さんが、データ分析の考え方について、わかりやすく解説します。

「データ」には2種類しかない

データ分析には、下記の表（図表1）に示すように、「目的→課題→仮説→データ→分析→解釈」という6つのステップがあります。

このサイクルを回すことで、データから「高い再現性」と「優れた意思決定」を導けるようになるのです。ここでは4番目の「データ」のステップについて少し考えてみましょう。