｢データを前に思考停止する｣人が知らない整理術――｢集めて満足する｣人から｢次に活かす｣人になるための手法

平尾 喜昭 : 株式会社サイカ 代表取締役社長CEO
2026/03/10 13:00
データ収集は完璧を目指して時間をかけすぎるのではなく、現実的な落としどころを見つけることが重要です（写真：たっきー／PIXTA）
この記事の画像を見る(4枚)
マーケティングをはじめ、商品企画、営業、部門マネジメント、財務、経営……会社でさまざまなデータを扱うのが当たり前となった現在。データ分析は、いまやビジネスに携わるすべての人の「基礎教養」というべきものですが、苦手意識を持つ人も多いのではないでしょうか。
そんな人のために、大手・スタートアップを中心に300社以上を支援する、注目のデータサイエンスファーム「サイカ」を率いる平尾喜昭さんが、データ分析の考え方について、わかりやすく解説します。
※『狙って売上を伸ばすデータ分析の思考法』より、「生成AIとの賢い付き合い方」と「データ分析の初歩の初歩」を、2回にわたってお届けします。

「データ」には2種類しかない

データ分析には、下記の表（図表1）に示すように、「目的→課題→仮説→データ→分析→解釈」という6つのステップがあります。

このサイクルを回すことで、データから「高い再現性」と「優れた意思決定」を導けるようになるのです。ここでは4番目の「データ」のステップについて少し考えてみましょう。

（画像：『狙って売上を伸ばすデータ分析の思考法 勝ち続けるための「データ×感性」6ステップ』より）
次ページ「データ」のステップとは？
