AIから｢当たり前のこと｣しか言われない人の盲点――データ分析の主戦場は｢プロンプトの工夫｣ではなく｢コンテキストの設計｣だった

平尾 喜昭 : 株式会社サイカ 代表取締役社長CEO
2026/03/03 15:00
握手する人間とAI
生成AIをマーケティングの「最高の参謀」として活用するためには、何が必要なのでしょうか？（写真：metamorworks／PIXTA）
マーケティングをはじめ、商品企画、営業、部門マネジメント、財務、経営……会社でさまざまなデータを扱うのが当たり前となった現在。データ分析は、いまやビジネスに携わるすべての人の「基礎教養」というべきものですが、苦手意識を持つ人も多いのではないでしょうか。
そんな人のために、大手・スタートアップを中心に300社以上を支援する、注目のデータサイエンスファーム「サイカ」を率いる平尾喜昭さんが、データ分析の考え方について解説します。
※『狙って売上を伸ばすデータ分析の思考法』より、「生成AIとの賢い付き合い方」と「データ分析の初歩の初歩」を、2回にわたってお届けします。

生成AIが持たない「2つの文脈」

生成AI、特にChatGPTに代表される大規模言語モデル（LLM）の登場は、マーケティングの世界にも大きな期待をもたらしました。

「当社のマーケティング戦略を考えて」と入力するだけで、競合を出し抜く画期的な戦略を提案してくれる。多くのマーケターがそんな未来を想像したはずです。

しかし、実際にマーケターが直面したのは、期待とはほど遠い現実です。

LLMが生成するのは、どこかで聞いたことのある戦略ばかり。「SWOT分析」「ペルソナ設定」「カスタマージャーニーマップ」と言葉は流暢ですが、そこには自社のこだわりも、市場の熱量も、顧客の顔もありません。

次ページ生成AIが戦略を編み出せないワケ
