｢身長の伸びが止まる｣は本当か? 専門医に教わる､子どもの【プロテイン】適切な選び方と注意点

「身長の伸びが止まるのでは？」「筋肉ムキムキになるのでは？」。こうした心配から子どものプロテイン摂取にためらいを覚える親御さんもいるかと思いますが、あわのこどもクリニック院長の面家健太郎氏によれば、子どもがプロテインを飲んでも、筋肉がつきすぎることも、成長が止まることもないそうです。

サプリメントは補助的に活用する

理想を言うなら、必要な栄養素はすべて食べものから摂取するのが一番ですが、現実的には難しい場合も多いです。

子どものアレルギーや好き嫌い、高騰する食費、日々の忙しさや時間的な制約などが原因で、どうしても食事だけでは補えない栄養素が出てくることも事実です。

ですから、サプリメントを栄養補助の手段として活用するのは、けして悪い選択肢ではありません。