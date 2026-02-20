｢なまけ病｣なんかじゃなかった…専門医が解説【朝起きられない子ども】が抱える"病の正体"と対策法
思春期に多い「朝起きられない」
診察室で子どもたちを診ていると、小学校高学年から中学生、高校生くらいになると、「朝起きられなくて、学校に行けない」と訴える子が一定数出てきます。
そのような子どもたちは年々増加しており、症状もほぼ共通しています。
本人は朝起きようとがんばっているのに、起きられず、昼ごろになってから徐々に活動できるようになり、夕方になってようやく元気を取り戻します。そのため、午後の部活や塾、習いごとには参加できる子もいます。
夕方からはふつうに活動できるので、周囲から「サボっている」などと見られてしまうこともありますが、実際には「起立性調節障害（OD）」という病気が隠れていることがあるのです。
ODというのは、自律神経の働きに異常が生じて、血圧や心拍数の調節がうまくいかなくなることで、立ちくらみやめまい、動悸、失神などを引き起こす疾患です。
