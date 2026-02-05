JR東日本､首都圏で｢運行トラブル｣なぜ続くのか　山手･京浜東北線停電に続き常磐線で｢架線断線｣

JR山手線・京浜東北線が始発から約8時間不通となった停電トラブルからちょうど2週間後の1月30日、再び首都圏のJR線が停電により長時間運転を見合わせた。

今回、トラブルが起きたのは常磐快速線だ。朝7時前に上野駅構内の架線が切れて停電が発生。駅と駅の間で立ち往生した列車の乗客誘導や復旧作業に時間を要し、運転再開は約7時間後の午後1時50分過ぎだった。

架線は、電車を動かすために必要不可欠な電気を供給する、まさに命ともいえる部分。首都圏のJR線では2025年5月にも山手線で架線設備の断線が起き、朝ラッシュ時を含め同線が長時間運転を見合わせた。

駅構内で架線が切れた

今回のトラブルが起きたのは1月30日の午前6時57分。上野駅付近の変電所で停電が発生し、点検したところ上野駅の10番線に停まっていた電車の8号車付近の架線が切れているのが発見された。

切れたのは架線設備のうち、電車のパンタグラフと接触して電気を供給するための「トロリ線」と呼ばれる線で、25年5月の山手線の架線トラブルで断線していたのとは異なる部分だ。JR東日本によると、現場のトロリ線は1997年1月に交換した。直近の点検は25年4月2日で、係員が架線の至近で目視により確認し、この際は異常はなかったという。