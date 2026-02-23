｢歩道橋から飛び降りて､顔がぐちゃぐちゃになっても愛してくれた｣ 《25歳差､唯一愛した人》との別れが､"楽しかった"と言えるワケ

肥沼 和之 : フリーライター・ジャーナリスト
2026/02/23 9:00
夫婦
出会った頃の2人（写真：卯月妙子さん提供）

※この記事は2025年12月公開記事を再配信したものです。

「お父さん、（向こうで）待ってろよ！」

漫画家・卯月妙子さん（54歳）の叫びが火葬場に響き渡った。

夫のボビーさん（享年79歳）の遺体が収められた棺が、火葬炉に運ばれていく瞬間だった。それまでは気丈に、参列者や関係者とやり取りしていた卯月さんが崩れ落ち、号泣する。その肩を友人たちが優しくなでる。

卯月さんは2025年12月1日、17年間連れ添ったボビーさんを看取った。

2人が広く知られるようになったのは12年。夫との出会いや日常、卯月さんを襲った事故、ふたりの絆や愛情、平穏な日々を取り戻すまでを描いた自伝コミックエッセイ『人間仮免中』が、多くの人々の共感や感動を集め、10万部超のベストセラーになったのだ。

誰のもとにも必ず訪れる「死」。最愛の人との別れに直面したとき、どのような感情が湧き出るのか。悲しみや辛さとどう向き合えばいいのか。

「年齢差25歳」の2人が惹かれ合った日

卯月さんは1971年生まれ。20歳で幼少期からの夢だった漫画家デビューをした。一方で、重度の統合失調症と発達障害を抱え、自傷行為や自殺未遂を繰り返した不安定な時期もあった。

