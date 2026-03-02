｢10年で2億り人｣になった私が"絶対しない投資" 資産を4分の1に減らした経験から学んだこと

東山 一悟 : 会社員、投資家
2026/03/02 9:00
投資 暴落
迷走しても「億り人」になれる！？損や失敗もたくさんしてきた筆者の投資遍歴とは（写真：taa／PIXTA）

※この記事は2025年2月公開記事を再配信したものです。

30年近く続けた社畜人生が、たった一言で終わるとは思ってもみなかった。
「東山さん、会社はあなたを必要とは思っていません」
目の前に座るぼくより年上の男は言い放った。知らない仲ではないのに眼鏡の下の表情は一つも変わらない。
ぼくの頭の中で、いろいろな思いがぐるぐると回った――。
メディア企業に勤める東山一悟氏は、50歳で突然、早期退職の対象になったことを宣告されました。遅くに生まれた娘はまだ小学生で、2年前に3000万円のマンションを30年ローンで購入したばかり。
しかし、慌てることはありませんでした。なぜなら、40歳から始めた投資で、7000万円の資産を保有していたからです。以後も投資を続け、現在「2億り人」になった東山氏は、「投資するなら『長期の株式投資』がいい」と言います。
本稿は、東山一悟氏の『投資で2億稼いだ社畜のぼくが15歳の娘に伝えたい29の真実』より一部抜粋・編集のうえ、お届けします。

両親は大企業の株を保有

さて、ここでぼくの投資遍歴を詳しく紹介しよう。

他の多くの成功した個人投資家と違って、ぼくは自分のスタイルを見つけるまでさんざん迷走して、損や失敗もたくさんしてきた。これから投資を始める人や初心者に、ぼくのように迷走しても億り人になれるということを、ぜひ知ってもらいたい。

ぼくの両親は公務員と教員の共働き。母は教員といっても非常勤だったが、昭和40年代では共働きは珍しかったと思う。そして、ラッキーだったのは父が投資に関心があったことだ。

といっても、公務員というお堅い職業で、日中に取引はできないため、若いころに買った株をずっと保有していた。

