｢日本は､すぐに死なずに済む国なんだ…｣年収5500万円から生活保護に転落した作家の"どん底での新発見"

年収5500万円から生活保護へ──。

ベストセラー作家でもある、立花岳志さん（56歳）は、うつと借金返済の渦中で自己破産の手続きを進めている。

誰にも頼れない孤立の中で見えた「制度のリアル」と、そこからの小さな一歩を語ってもらった。

※この記事は2025年9月公開記事を再配信したものです。

「借金2000万円返済の自転車操業をずっとしている中で思ったんです。シュレッダーにお札を入れて全部砕いてるみたいな感覚だなと」

立花さんは「自分は努力の人だから、がんばればなんとかなる」と思っていた。

「復活を目指し努力をした結果、2冊の本を出版できて、一時的に単月の売上が100〜200万円に戻った時期もありました。しかし結局、月商が100万になろうが200万になろうが、全部借金の返済に消えていってしまうのは変わりがなかった。このブラックホールに札束を投げ込んでいる感覚になったとき、『ああ、これはダメかも』とようやく自覚したんです」

うつ、孤独、経済的困窮。誰にも頼れない中で、自己破産と生活保護という選択に至った。

そこで彼が直面したのは、日本のセーフティーネット制度と現実だった。

心が「プツン」と切れた、その日

「2024年9月27日、心身ともに限界になって倒れたんです。毎月のクレジットカードの支払い日が10日と27日なんですが、とうとう資金繰りができなくなって。心神喪失の状態でした」

「とにかく月末のキャッシュフローをなんとかしなければ」と当日ギリギリまで、張り詰めた気持ちで、資金繰りを回そうと必死だったという、立花さん。

「うつで厳しかったけれど、対外的にも自分的にも 『まだまだがんばる。ビジネスを回す。資金繰りもなんとかする』ハードモードで土俵際で踏ん張っていました」