喉頭がん､失った声…｢落ち込むより高揚した｣ロックスター吉井和哉50代の生き方。栄光を脱ぎ捨て考える"ロックは何を与え､何を奪ったか"
※この記事は2025年12月公開記事を再配信したものです。
ロックスターとしての栄光よりも、失った声、再び鳴らした音、そして静岡に置いてきた“未完の青春”のほうが、ずっと真実に近かった──。
喉頭がんを抱えながら歩いた3年間に密着した映画『みらいのうた』は、
吉井和哉という人間の“根”を静かに掘り起こしていくドキュメンタリーだ。
50代からの人生は、決して下り坂なんかじゃない。
むしろ、自分の未来をもう一度選び直すことができる──作品は、そう語りかけてくる。
「この映画は、僕の人生そのものだと思った」
「この映画を作るために、ミュージシャンを続けてきたんじゃないか。それくらい、人生の代表作だと感じています」
吉井和哉は、そう静かに語った。
ドキュメンタリー映画『みらいのうた』は、“ロックスターの軌跡”ではない。
ひとりの男が、自分の過去と未来をどう編み直すのか──そのプロセスを追った作品だ。
密着が始まったのは2022年のこと。監督・エリザベス宮地がカメラを回し始めてほどなく、喉頭がんが見つかる。それでも撮影が止まることはなかった。
「ドキュメンタリーって、ハプニングがないと面白くならないじゃないですか。何か起きるたびに“よっしゃ！”って思ってました（笑）」
