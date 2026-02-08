｢夫は病院を､息子は自宅を勧めるけど…｣ 延命治療を拒否した妻が《最期の場所》を悩む理由

老いや病気に体をむしばまれても、人が死を迎えるときの「一番幸せな形」とは何か？

これまでに2000人以上を看取った在宅緩和ケア医の萬田緑平氏の患者は、治療をやめて最期まで自宅で自分らしく生きることを選んだ人たち。やがて迎える看取りは、涙にくれる悲劇ではなく、「ありがとう」という感謝の言葉がふさわしいハッピーエンドだと言います。

いかにして治療を離れる不安や心の痛みを払拭し、痛みをコントロールしながら死へと向かう体の変化を受け入れて、幸せに亡くなっていったのか。

自分のことで家族に迷惑をかけたくない

節子さんの話を聞くと、夫の次郎さんの介護が空回りしていること、そしてつらそうなことを挙げ、自分のことで家族に迷惑をかけたくないと言うのだった。

「死は覚悟できているんです。苦しまずに楽に逝きたいと思っています。だから家でなくてもいいの。入院したい。入院したいんです」

本人と家族の本音はどこにあるのか。入院は本当に本人の希望なのだろうか……？