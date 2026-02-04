物価高が追い風に？——激安中国発EC｢Temu｣でブランド米や和牛が売れているリアル。安さにつられて買いまくったら｢まさか｣の展開に驚いた

浦上 早苗 : 経済ジャーナリスト、法政大学MBA兼任教員（コミュニケーションマネジメント）
2026/02/04 5:00
Temuで販売されているコメ
Temuで販売されているお米  *画像の一部を加工しています（画像：「Temu」Webサイトより）

アプリを開くと、信じられないほど低価格の商品が次々に表示される中国発の越境EC「Temu（テム）」。

「安かろう悪かろう」との批判も絶えないが、最近、日本のブランド米や和牛まで売られているのをご存じだろうか。

楽天市場やアマゾンでも同一商品が販売されているが、Temuが最安値であることが多い。食品の取り扱いを始めて以降、物価高を背景にTemuの日本のユーザー数は急拡大し、楽天、アマゾンとの差を縮めつつある。

“怪しさ”感じるほど安い

ある日、着ていたポンチョを知人に褒められ、「Temuで600円で買った」と言うと、「え、大丈夫？」と相手の顔が一瞬、曇った。

何を心配しているのか尋ねると、「中国の怪しいアプリなんだよね」と返ってきた。

Temuは中国のPDDホールディングスが展開する越境ECプラットフォームだ。2022年9月にアメリカでサービスを開始し、23年7月に日本に上陸した。

ワンピースが1000円、アイシャドウが200円――。

これだけの安値を実現できる背景には、PDDホールディングスが中国のECプラットフォーム「拼多多（ピンドゥオドゥオ）」の運営で築き上げた巨大なサプライチェーンがある。

日本では24年にCMを大規模投入し、認知が一気に拡大した。決済手段にPayPayを追加するなど、ローカル化も進めている。

参考：激安EC｢Temu｣テレビ､YouTubeで広告増える謎（東洋経済オンライン、24年9月27日掲載）

ただ、同じ中国発の越境ECであるSHEINがたびたび炎上している影響もあり、「怪しい中国アプリ」というイメージを持たれることも少なくない。

