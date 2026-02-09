激変の｢現行プリウス｣旧型と購入者に変化は？ 50系から60系へのフルモデルチェンジで価格は2割増も購入者の若返りに成功

「プリウス」が新しくなった――。そう聞いても、これまでなら多くの人が「燃費がさらに良くなったのだろう」程度の受け止め方だったかもしれない。

ところが、2023年1月にフルモデルチェンジした5代目プリウスは、燃費ではなく“見た目”で私たちを驚かせてきた。

ボディはぐっと低くワイドになり、サイドビューはクーペのように流麗。かつての「合理的で燃費と実用性を主張したエコカー」のイメージとは、明らかに異なっていたからだ。

ハイブリッドカー、エコカーの代名詞であったプリウスが、「燃費の良さ“だけ”ではなく、欲しくて選ぶクルマ」へ。トヨタがプリウスに託す役割が、大きく書き換えられたのである。

では、このフルモデルチェンジは、ユーザーにどのような変化をもたらしたのか？

先代となる4代目プリウス（50系）と現行5代目プリウス（60系）の購入者データを、ハイブリッド（HEV）とプラグインハイブリッド（PHEV）に分けて比較した。

なお、使用データは市場調査会社のインテージが毎月約70万人から回答を集める、自動車に関する調査「Car-kit®」

＜分析対象車種・サンプル数＞

・60系プリウスHEV（2023年1月発売）：1,082名

・60系プリウスPHEV（2023年1月発売）：241名

・50系プリウスHEV（2015年12月発売）：4,399名

・50系プリウスPHEV（2017年2月発売）：704名

※いずれも分析対象は新車購入者のみとする

※50系のプラグインハイブリッド車は「プリウスPHV」が正式車名だが、ここでは現行60系と同じPHEV表記とする。

「プリウス」を選んだ理由は何か？

まずは、「車種決定の理由」を4つの選択肢から読み解いていこう。4つの選択肢は、「車そのもの」「メーカー・ディーラーとの取引関係」「メーカー・ディーラーへの信頼・評判」「購入条件」である。

この内、「車そのもの」を理由として上げた人は、60系HEV：75％、60系PHEV：75％、50系HEV：59％、50系PHEV：74％であった。