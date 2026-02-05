楽天モバイル1000万回線は単なる節目ではない──三木谷浩史が描く｢送客装置｣としての通信事業と､楽天市場10兆円への設計図

石井 徹 : モバイル・ITライター
2026/02/05 8:00
楽天新春カンファレンス2026
2025年12月25日、楽天モバイルの契約回線数が1000万を突破した（筆者撮影）
この記事の画像を見る(9枚)

楽天モバイルの契約回線数が2025年12月25日、1000万を突破した。20年4月の本格サービス開始から約5年8カ月での達成だ。

楽天グループの三木谷浩史会長兼社長は26年1月30日、都内で開催した「楽天新春カンファレンス2026」で講演し、この1000万回線の戦略的意義を語った。三木谷氏が強調したのは、通信事業単体の成長ではなく、楽天グループ全体への波及効果だった。

楽天モバイル契約者は楽天市場での年間購入額が非契約者より48.8%高い。モバイル契約者を増やせば、楽天市場の流通総額も伸びる構図だ。

スライド
楽天モバイル契約者の楽天市場での流通総額は非契約者より48.8%高い（筆者撮影）

現在の流通総額は6兆円を超えた。三木谷氏は「10兆円」を次の目標に掲げており、モバイル事業の拡大がその達成の鍵を握る。

特に力を入れているのが若年層の獲得だ。20代以下における楽天モバイルの新規契約者比率は2023年の23%から2025年には29%に上昇した。若い世代を早期に取り込めば、長期にわたって楽天経済圏の顧客となる。

毎月5000万回のトラフィックを生む「Link」

楽天モバイルの戦略的価値は、契約回線数だけでは測れない。三木谷氏が強調したのは、無料通話アプリ「Rakuten Link」の存在だ。

Linkから楽天の各サービスへ流入するトラフィックは毎月5000万回に達するという。楽天市場の出店者にとっては、新規顧客獲得の重要なチャネルになりつつある。

スライド
Rakuten Linkから楽天サービスへの送客回数は毎月5000万回を超えている（筆者撮影）
次ページ店舗を巻き込む「紹介プログラム」
