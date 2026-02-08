｢関学入学でも幸福度はゼロだった｣学歴への執着と自己嫌悪で"負の4年"を過ごした彼女が早稲田再受験で手放した呪縛

浪人という選択を取る人が20年前と比べて1/2になっている現在。「浪人してでもこういう大学に行きたい」という人が減っている中で、浪人はどう人を変えるのでしょうか？ また、浪人したことによってどんなことが起こるのでしょうか？ 自身も9年の浪人生活を経て早稲田大学に合格した経験のある濱井正吾氏が、いろんな浪人経験者にインタビューをし、その道を選んでよかったことや頑張れた理由などを追求していきます。

著者フォローをすると、連載の新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。

関西学院大学を卒業後、再受験で早稲田に入学

今回は関西学院大学を卒業した後、再受験で早稲田大学人間科学部に入学した朴 瑛子（あきこ）さんにお話を伺いました。

「関関同立に受かると思っていなかったので、合格発表ではすごくうれしかった」と語る朴さん。しかし、その後にあった第1志望校の合格発表で思わぬ事実を知り、激しく動揺します。

朴さんを襲った深い後悔とは。なぜ、早稲田大学を再受験しようと思ったのか。お話を伺っていきます。