イラン､アフガン､そしてベネズエラは……暴力による｢独裁者の排除｣がうまくいかない訳

独裁制が成り立つ背景事情

中国は儒教の国です。官僚がきちんと国を治めて民を豊かにしてくれるのであれば、多少の私腹を肥やすぐらいは許そうという伝統があります。さらに遡れば堯舜（ぎょうしゅん）の時代があり、民主主義でなくても、より良き君主がきちんと民を治めていればよいという思想があります。

ただ、独裁制でも「より良き」とは限らないのが問題です。プーチンも、エリツィンから政権を引き継いだ当初は、ものすごい名君だと言われていました。その背景には、エネルギー事情がありました。

21世紀に入る頃から、石油や天然ガスの価格が上昇して、ロシアのエネルギー事情が非常に良くなり、国全体が豊かになって貧困が減ったのです。ロシア国民にはその記憶があるので「社会主義が崩壊して、ソ連がなくなった後を立て直してくれたのがプーチンだ」という発想が根強かったわけです。