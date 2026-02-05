｢部長が生成AIを神格化｣→部下が呆れ果てて退職…　《AI依存》が加速する"3つの背景"とは

✎ 1〜 ✎ 247 ✎ 248 ✎ 249 ✎ 250
大野 萌子 : 日本メンタルアップ支援機構 代表理事
2026/02/05 9:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
上司と部下
職場での「AI依存」が加速する理由と、依存が生むリスクについて考えます（写真：マハロ / PIXTA）

「ほら、AIがこう言っている。これで決まりだな」

社内会議の最中。意見が割れて煮詰まっていたとき、部長が生成AIに質問を投げかけた。数秒後、画面に表示された回答を読み上げ、そう断言した。

あっけにとられている部下をよそに議論は強制終了。メンバーに伝わったのは、結論が出たというすっきり感ではなく、「虚しさ」だった。

ある社員は、会議後にぽつりと漏らした。「僕たちの意見って、必要ないんですかね……」その数週間後、彼は退職届を置いて会社を去った。

この出来事は、フィクションではありません。AIが意思決定の「最終審判」として扱われ、人間の思考や対話が軽視される場面は、今や珍しくなくなりました。

AI依存の背景には「人間の心理」が

冒頭のエピソードは極端に聞こえるかもしれませんが、実際には多くの職場で似たような光景が生まれつつあるのも事実です。

もちろん、ただただ時間を使うだけの中身のない会議はもっての他ではありますが、AIを使用しないなんてタイパが悪いと揶揄されるありさまです。

そして私生活でも、「何でもAIに相談しないと不安」「自分の判断よりAIのほうが正しい気がする」といった声も聞こえてきます。

なぜ、ここまでAIへの依存が加速しているのでしょうか。その背景には、人間の心理が深く関わっていると言えます。

次ページAI依存を加速させる3つの「人間の心理」
関連記事
特集一覧
2026年総選挙 超短期決戦の焦点
新着あり
業界再編 大予測
新着あり
半導体新次元 「フィジカルAI」の勝者は誰か
新着あり
右派ポピュリズムの牙城をゆく
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事