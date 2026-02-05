｢部長が生成AIを神格化｣→部下が呆れ果てて退職… 《AI依存》が加速する"3つの背景"とは

「ほら、AIがこう言っている。これで決まりだな」

社内会議の最中。意見が割れて煮詰まっていたとき、部長が生成AIに質問を投げかけた。数秒後、画面に表示された回答を読み上げ、そう断言した。

あっけにとられている部下をよそに議論は強制終了。メンバーに伝わったのは、結論が出たというすっきり感ではなく、「虚しさ」だった。

ある社員は、会議後にぽつりと漏らした。「僕たちの意見って、必要ないんですかね……」その数週間後、彼は退職届を置いて会社を去った。

この出来事は、フィクションではありません。AIが意思決定の「最終審判」として扱われ、人間の思考や対話が軽視される場面は、今や珍しくなくなりました。

AI依存の背景には「人間の心理」が

冒頭のエピソードは極端に聞こえるかもしれませんが、実際には多くの職場で似たような光景が生まれつつあるのも事実です。

もちろん、ただただ時間を使うだけの中身のない会議はもっての他ではありますが、AIを使用しないなんてタイパが悪いと揶揄されるありさまです。

そして私生活でも、「何でもAIに相談しないと不安」「自分の判断よりAIのほうが正しい気がする」といった声も聞こえてきます。

なぜ、ここまでAIへの依存が加速しているのでしょうか。その背景には、人間の心理が深く関わっていると言えます。